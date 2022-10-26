Відновлення Харківщини: в ОП розповіли про проведені роботи (відео)

На звільненій Харківщині вже запрацювали 100 фельдшерських пунктів, 15 відділень поліції та 49 – “Укрпошти”.

Такі дані на брифінгу повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Він також поінформував про підключення комунікацій у деокупованих населених пунктах Харківської області.

“У 237 населених пунктах відновлено газопостачання, у 260 населених пунктах відновлено електропостачання, у 427 населених пунктах відновлено водопостачання та водовідведення. У 160 населених пунктах відновлено послуги мобільного зв’язку та інтернету”, – повідомив Тимошенко.

Також, за його даними, відновлено рух поїздів сполученням з Балаклії, Дергачів та Чугуєва до Харкова.

“Відновлено автомобільне сполучення з містами Ізюм, Балаклія, Куп’янськ, селищами Великий Бурлук, Шевченкове, Дворічна та селами Вільхуватка, Вільхівка, Кондрашівка та Курилівка. Також запрацював автобусний маршрут сполученням Харків – Шевченкове – Куп’янськ”, – перерахував заступник голови ОП.