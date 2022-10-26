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Відновлення Харківщини: в ОП розповіли про проведені роботи (відео)

Політика 13:45   26.10.2022
Оксана Горун
Відновлення Харківщини: в ОП розповіли про проведені роботи (відео)

На звільненій Харківщині вже запрацювали 100 фельдшерських пунктів, 15 відділень поліції та 49 – “Укрпошти”.

Такі дані на брифінгу повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Він також поінформував про підключення комунікацій у деокупованих населених пунктах Харківської області.

“У 237 населених пунктах відновлено газопостачання, у 260 населених пунктах відновлено електропостачання, у 427 населених пунктах відновлено водопостачання та водовідведення. У 160 населених пунктах відновлено послуги мобільного зв’язку та інтернету”, – повідомив Тимошенко.

Також, за його даними, відновлено рух поїздів сполученням з Балаклії, Дергачів та Чугуєва до Харкова.

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    • “Відновлено автомобільне сполучення з містами Ізюм, Балаклія, Куп’янськ, селищами Великий Бурлук, Шевченкове, Дворічна та селами Вільхуватка, Вільхівка, Кондрашівка та Курилівка. Також запрацював автобусний маршрут сполученням Харків – Шевченкове – Куп’янськ”, – перерахував заступник голови ОП.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 13:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На звільненій Харківщині вже запрацювали 100 фельдшерських пунктів, 15 відділень поліції та 49 – “Укрпошти”".