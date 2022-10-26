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У Куп’янську до кінця тижня обіцяють зробити “стабільний інтернет”

Суспільство 15:05   26.10.2022
Оксана Горун
У Куп’янську до кінця тижня обіцяють зробити “стабільний інтернет”

У деокупованому Куп’янську відновлюють мобільний зв’язок та підключають інтернет, також у місті поновила роботу “Укрпошта”.

У звільненому від окупантів, але все ще досить близькому до фронту Куп’янську в тестовому режимі запрацював 4G від українських мобільних операторів Vodafone, Kyivstar та Lifecell. Про це повідомили в ХОВА.

“До кінця тижня матимемо стабільний мобільний інтернет. Також у нас запрацює “Нова пошта”. Усі організаційні моменти ми вже виконали, чекаємо на відкриття”, – повідомив під час відкриття відділення “Укрпошти” в Куп’янську радник голови ХОВА Андрій Беседін.

“Укрпошта” в Куп’янську тим часом уже почала видавати пенсії, які люди не отримували чотири місяці.

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    • “Передусім ми провели адміністративні заходи й розпочали підготовку до масової виплати пенсій. Зараз ми виплачуємо пенсії по п’ятому відділенню. Далі будемо підтягувати туди ті відділення, які дуже постраждали після перебування тут російських військ”, – розповів директор харківської дирекції АТ “Укрпошта” Юрій Савченко.

    Нагадаємо, в ОП повідомили свіжу інформацію про перебіг відновлювальних робіт на звільнених територіях Харківської області.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 15:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому Куп’янську відновлюють мобільний зв’язок та підключають інтернет, також у місті поновила роботу “Укрпошта”".