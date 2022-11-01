Как харьковский кот-беженец из Северной Салтовки попал в Нью-Йорк

Кот Мартин добирался в Нью-Йорк двумя самолетами, сообщили в КП «Центр обращения с животными».

Кот был домашним любимцем и на улице оказался из-за войны. Он чудом выжил на Северной Салтовке – крупнейшем спальном районе Европы, который сейчас в руинах. Впоследствии рыже-белый красавец попал в Харьковский городской приют для бездомных животных. После скитаний Мартин оказался слегка истощенным, но в общем-то здоровым.

Весной 2022 года приют был вынужден просить помощи во всем мире. Одним из тех, кто решил помочь приюту выжить в условиях войны, стала Марина, бывшая украинка, давно эмигрировавшая в США.

Марина искала спонсоров в США, перечисляла деньги на благотворительный счет приюта и даже послала специальную инвалидную коляску для собаки с травмой позвоночника.

Однажды, просматривая анкеты питомцев на сайте, Марина увидела кота из Северной Салтовки с оранжевым сердечком на носике. Марина сразу заявила, что готова оплатить все расходы за пересылку кота из харьковского приюта в Нью-Йорк.

Собрав часть нужных документов, волонтеры решили привезти кота в Польшу, а уже из Польши самолетом отправить в Нью-Йорк.

Во время путешествия 10 октября был масштабный ракетный обстрел Украины, из-за которого у поезда, где везли Мартина, вспыхнул локомотив и выгорел полностью.

Повсюду, где бы ни был Мартин, он покорял сердца людей: во Львове, Пшемышле, Кракове, Варшаве.

14 октября в 5 утра бездомный кот из Харькова официально стал пассажиром и его передали в руки представителя компании авиаперевозчика.

Мартин летел на двух самолетах: 1-й самолет из Кракова в Варшаву, второй из Варшавы — в Нью-Йорк. И после вылета из столицы Польши через 9 часов 30 минут был у своей новой хозяйки. Марина из Нью-Йорка имеет еще 2 котика, поэтому она очень переживала, как они уживутся вместе.

Ее кошка приняла Мартинассразу, а кот несколько дней привыкал к новому члену семьи. Но самое главное, что Мартин очень быстро нашел общий язык с детьми Марины.

Судьба иногда бывает очень непредсказуемой. Надеемся, что Мартин уже понял, что его American Dream уже сбылась.