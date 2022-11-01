Як харківський кіт-біженець з Північної Салтівки потрапив до Нью-Йорку
Кіт Мартін добирався до Нью-Йорка двома літаками, повідомили в КП «Центр поводження з тваринами».
Кіт був домашнім улюбленцем і на вулиці опинився через війну. Він дивом вижив на Північній Салтівці – найбільшому спальному районі Європи, який зараз у руїнах. Згодом рудо-білий красень потрапив до Харківського міського притулку для безпритульних тварин. Після поневірянь Мартін виявився трохи виснаженим, але загалом здоровим.
Весною 2022 року притулок був змушений просити допомоги у всьому світі. Одним із тих, хто вирішив допомогти притулку вижити в умовах війни, стала Марина, колишня українка, яка давно емігрувала до США.
Марина шукала спонсорів у США, перераховувала гроші на благодійний рахунок притулку і навіть надіслала спеціальний інвалідний візок для собаки з травмою хребта.
Якось, переглядаючи анкети вихованців на сайті, Марина побачила кота з Північної Салтівки з помаранчевим серцем на носику. Марина одразу заявила, що готова сплатити всі витрати за пересилання кота з харківського притулку до Нью-Йорка.
Зібравши частину потрібних документів, волонтери вирішили привезти кота до Польщі, а вже з Польщі відправити літаком до Нью-Йорка.
Під час подорожі 10 жовтня був масштабний ракетний обстріл України, через який біля потяга, де везли Мартіна, спалахнув локомотив та вигорів повністю.
Скрізь, де б не був Мартін, він підкорював серця людей: у Львові, Пшемишлі, Кракові, Варшаві.
14 жовтня о 5-й ранку бездомний кіт з Харкова офіційно став пасажиром і його передали до рук представника компанії авіаперевізника.
Мартін летів на двох літаках: перший літак з Кракова до Варшави, другий з Варшави – до Нью-Йорка. І після вильоту зі столиці Польщі за 9 годин 30 хвилин був у своєї нової господині. Марина з Нью-Йорка має ще 2 котики, тому вона дуже переживала, як вони уживуться разом.
Її кішка прийняла Мартінасу відразу, а кіт кілька днів звикав до нового члена сім’ї. Але найголовніше, що Мартін дуже швидко порозумівся з дітьми Марини.
Доля іноді буває дуже непередбачуваною. Сподіваємось, що Мартін уже зрозумів, що його American Dream уже здійснилася.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 13:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіт Мартін добирався до Нью-Йорка двома літаками, повідомили в КП «Центр поводження з тваринами».".