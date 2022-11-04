В Изюме заменили разрушенный мост через Северский Донец переправой (фото)

Дорожники завершили создание временной переправы в Изюме на автодороге М-03, соединяющей Харьковскую и Донецкую области.

Движение через Северский Донец восстановили в обход разрушенного моста в Изюме, сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

«Это транспортная артерия, соединяющая направление Харьковской и Донецкой областей. Это еще немаловажный логистический маршрут для восстановления жизнедеятельности деоккупированных территорий», — отметили дорожники.

Они также проинформировали, что в Харьковской области уже создали девять временных переправ у разрушенных за время полномасштабной войны мостов. Еще четыре — в работе. Всего в области за время явления сюда «русского мира» разрушили 24 моста.