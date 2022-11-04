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В Изюме заменили разрушенный мост через Северский Донец переправой (фото)

Общество 08:44   04.11.2022
Оксана Горун
В Изюме заменили разрушенный мост через Северский Донец переправой (фото)

Дорожники завершили создание временной переправы в Изюме на автодороге М-03, соединяющей Харьковскую и Донецкую области.

Движение через Северский Донец восстановили в обход разрушенного моста в Изюме, сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Переправа в Изюме через реку Северский Донец

«Это транспортная артерия, соединяющая направление Харьковской и Донецкой областей. Это еще немаловажный логистический маршрут для восстановления жизнедеятельности деоккупированных территорий», — отметили дорожники.

Переправа в Изюме через реку Северский Донец 2

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Переправа в Изюме через реку Северский Донец 3

Они также проинформировали, что в Харьковской области уже создали девять временных переправ у разрушенных за время полномасштабной войны мостов. Еще четыре — в работе. Всего в области за время явления сюда «русского мира» разрушили 24 моста.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 08:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники завершили создание временной переправы в Изюме на автодороге М-03, соединяющей Харьковскую и Донецкую области".