В Балаклее рядом с разрушенным мостом появился новый — временный (фото)
Металлический мост, полученный Украиной из Чехии, уже смонтировали в Балаклее — теперь жители могут попасть в больницы и магазины, а им могут доставить пищу и товары первой необходимости.
Фото нового моста опубликовала пресс-служба Балаклейского горсовета.
«Всего за один месяц возле уничтоженного мы смонтировали новый временный мост из 36-метровой легкосборной металлической конструкции, которую Украина получила от Чешской республики. Возведение нового моста на региональной дороге Р-78 «Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка», без преувеличения, жизненно важно для Балаклеи. Конструкция соединяет жилые массивы города с инфраструктурой – больницами, магазинами, госучреждениями. Это основной путь доставки людям пищи, лекарств, товаров первой необходимости», — отметили в мэрии.
До появления нового моста транспорту приходилось делать «крюк» в 20 км. А жители, рискуя жизнью, пробирались через руины старой конструкции.
Сейчас работы практически завершены, отметило руководство громады.
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«Вже в ближайшее время здесь будет открыто реверсное движение для автомобилей. Разрушенный мост рядом демонтируют», — пояснили в Балаклейской мэрии.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Металлический мост, полученный Украиной из Чехии, уже смонтировали в Балаклее — теперь жители могут попасть в больницы и магазины, а им могут доставить пищу и товары первой необходимости".