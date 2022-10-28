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В Балаклее рядом с разрушенным мостом появился новый — временный (фото)

Общество 10:15   28.10.2022
Оксана Горун
В Балаклее рядом с разрушенным мостом появился новый — временный (фото)

Металлический мост, полученный Украиной из Чехии, уже смонтировали в Балаклее — теперь жители могут попасть в больницы и магазины, а им могут доставить пищу и товары первой необходимости.

Фото нового моста опубликовала пресс-служба Балаклейского горсовета.

Новый мост в Балаклее смонтировали у руин старого

«Всего за один месяц возле уничтоженного мы смонтировали новый временный мост из 36-метровой легкосборной металлической конструкции, которую Украина получила от Чешской республики. Возведение нового моста на региональной дороге Р-78 «Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка», без преувеличения, жизненно важно для Балаклеи. Конструкция соединяет жилые массивы города с инфраструктурой – больницами, магазинами, госучреждениями. Это основной путь доставки людям пищи, лекарств, товаров первой необходимости», — отметили в мэрии.

Новый мост в Балаклее смонтировали у руин старого - фото мэрии

До появления нового моста транспорту приходилось делать «крюк» в 20 км. А жители, рискуя жизнью, пробирались через руины старой конструкции.

Жительница Балаклеи на руинах моста - фото мэрии

Сейчас работы практически завершены, отметило руководство громады.

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    • «Вже в ближайшее время здесь будет открыто реверсное движение для автомобилей. Разрушенный мост рядом демонтируют», — пояснили в Балаклейской мэрии.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 10:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Металлический мост, полученный Украиной из Чехии, уже смонтировали в Балаклее — теперь жители могут попасть в больницы и магазины, а им могут доставить пищу и товары первой необходимости".