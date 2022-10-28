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У Балаклії поряд із зруйнованим мостом з’явився новий – тимчасовий (фото)

Суспільство 10:15   28.10.2022
Оксана Горун
У Балаклії поряд із зруйнованим мостом з’явився новий – тимчасовий (фото)

Металевий міст, отриманий Україною з Чехії, вже змонтували в Балаклії – тепер мешканці можуть потрапити до лікарень та магазинів, а їм можуть доставити їжу та товари першої необхідності.

Фото нового мосту опублікувала прес-служба Балаклійської міськради.

Новий міст у Балаклії змонтували біля руїн старого

“Усього за один місяць біля знищеного ми змонтували новий тимчасовий міст із 36-метрової легкозбірної металевої конструкції, яку Україна отримала від Чеської республіки. Зведення нового мосту на регіональній дорозі Р-78 “Харків – Зміїв – Балаклія – Горохуватка”, без перебільшення, життєво важливо для Балаклії. Конструкція поєднує житлові масиви міста з інфраструктурою – лікарнями, магазинами, держустановами. Це основний шлях доставки людям їжі, ліків, товарів першої необхідності”, – зазначили в мерії.

Новий міст у Балаклії змонтували біля руїн старого - фото мерії

До появи нового мосту транспорту доводилося робити “гак” за 20 км. А мешканці, ризикуючи життям, пробиралися крізь руїни старої конструкції.

Мешканка Балаклії на руїнах мосту.

Наразі роботи практично завершені, зазначило керівництво громади.

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    • “Уже найближчим часом тут буде відкрито реверсний рух для автомобілів. Зруйнований міст поряд демонтують”, – пояснили в Балаклійській мерії.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 10:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Металевий міст, отриманий Україною з Чехії, вже змонтували в Балаклії – тепер мешканці можуть потрапити до лікарень та магазинів, а їм можуть доставити їжу та товари першої необхідності".