У Балаклії поряд із зруйнованим мостом з’явився новий – тимчасовий (фото)

Металевий міст, отриманий Україною з Чехії, вже змонтували в Балаклії – тепер мешканці можуть потрапити до лікарень та магазинів, а їм можуть доставити їжу та товари першої необхідності.

Фото нового мосту опублікувала прес-служба Балаклійської міськради.

“Усього за один місяць біля знищеного ми змонтували новий тимчасовий міст із 36-метрової легкозбірної металевої конструкції, яку Україна отримала від Чеської республіки. Зведення нового мосту на регіональній дорозі Р-78 “Харків – Зміїв – Балаклія – Горохуватка”, без перебільшення, життєво важливо для Балаклії. Конструкція поєднує житлові масиви міста з інфраструктурою – лікарнями, магазинами, держустановами. Це основний шлях доставки людям їжі, ліків, товарів першої необхідності”, – зазначили в мерії.

До появи нового мосту транспорту доводилося робити “гак” за 20 км. А мешканці, ризикуючи життям, пробиралися крізь руїни старої конструкції.

Наразі роботи практично завершені, зазначило керівництво громади.

“Уже найближчим часом тут буде відкрито реверсний рух для автомобілів. Зруйнований міст поряд демонтують”, – пояснили в Балаклійській мерії.