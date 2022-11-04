В Ізюмі замінили зруйнований міст через Сіверський Донець переправою (фото)

Дорожники завершили створення тимчасової переправи в Ізюмі на автодорозі М-03, що сполучає Харківську та Донецьку області.

Рух через Сіверський Донець відновили в обхід зруйнованого мосту в Ізюмі, повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області.

“Це транспортна артерія, що сполучає напрямок Харківської та Донецької областей. Це ще важливий логістичний маршрут для відновлення життєдіяльності деокупованих територій”, – зазначили шляховики.

Вони також поінформували, що на Харківщині вже створили дев’ять тимчасових переправ біля зруйнованих за час повномасштабної війни мостів. Ще чотири – в роботі. Загалом в області за час перебування тут “русского мира” зруйнували 24 мости.