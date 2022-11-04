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В Ізюмі замінили зруйнований міст через Сіверський Донець переправою (фото)

Суспільство 08:44   04.11.2022
Оксана Горун
В Ізюмі замінили зруйнований міст через Сіверський Донець переправою (фото)

Дорожники завершили створення тимчасової переправи в Ізюмі на автодорозі М-03, що сполучає Харківську та Донецьку області.

Рух через Сіверський Донець відновили в обхід зруйнованого мосту в Ізюмі, повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Переправа в Ізюмі через річку Сіверський Донець

“Це транспортна артерія, що сполучає напрямок Харківської та Донецької областей. Це ще важливий логістичний маршрут для відновлення життєдіяльності деокупованих територій”, – зазначили шляховики.

Переправа в Ізюмі через річку Сіверський Донець 2

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Переправа в Ізюмі через річку Сіверський Донець 3

Вони також поінформували, що на Харківщині вже створили дев’ять тимчасових переправ біля зруйнованих за час повномасштабної війни мостів. Ще чотири – в роботі. Загалом в області за час перебування тут “русского мира” зруйнували 24 мости.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 08:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники завершили створення тимчасової переправи в Ізюмі на автодорозі М-03, що сполучає Харківську та Донецьку області".