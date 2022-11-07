13 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
В Харьковской области в течение суток армия РФ обстреляла минимум 13 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении россияне били из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелечья, Огурцово, Гатище, Старица, Волчанск, Двуречанское, Чугуновка и Двуречная.
На Купянском — из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка и Крохмальное.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 18:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в течение суток армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов.".