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13 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:26   07.11.2022
Елена Нагорная
13 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В Харьковской области в течение суток армия РФ обстреляла минимум 13 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении россияне били из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелечья, Огурцово, Гатище, Старица, Волчанск, Двуречанское, Чугуновка и Двуречная.

На Купянском — из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка и Крохмальное.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 18:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в течение суток армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов.".