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13 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

Події 18:26   07.11.2022
Елена Нагорная
13 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

У Харківській області протягом доби армія РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямі росіяни били з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна.

На Куп’янському – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка та Крохмальне.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 18:26;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області протягом доби армія РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів.".