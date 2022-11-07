13 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб
У Харківській області протягом доби армія РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямі росіяни били з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна.
На Куп’янському – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка та Крохмальне.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 18:26;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області протягом доби армія РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів.".