13 населених пунктів обстріляла армія РФ на Харківщині – Генштаб

У Харківській області протягом доби армія РФ обстріляла щонайменше 13 населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямі росіяни били з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна.

На Куп’янському – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка та Крохмальне.