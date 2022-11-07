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Что делать, если ребенка депортировали: рекомендации жителям Харьковщины

Общество 12:18   07.11.2022
Оксана Горун
Что делать, если ребенка депортировали: рекомендации жителям Харьковщины

В ХОВА опубликовали инструкцию для жителей Харьковщины от Национального информационного бюро о том, как поступать, если оккупанты вывезли ребенка в РФ.

Алгоритм действий, которые необходимо предпринять в случае депортации ребенка, следующий:

1. Соберите и сообщите данные о депортированном ребенке и обстоятельствах таких событий: ФИО ребенка, дату рождения, место жительства; откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах; был ли он с родителями или в сопровождении других лиц; последнее известное место его нахождения или текущее местонахождение; особые приметы ребенка; контакты родителей или родственников ребенка, а также лица, сообщившего о депортации.

2. Записывайте всю собранную информацию сразу после ее получения, чтобы сохранить хронологию событий.

3. Если есть фото ребенка, фото/видео подтверждение депортации ребенка – немедленно сообщайте об этом НИБ по электронной почте: nib.uncp.info@gmail.com или заполнив соответствующую форму на сайте: https://childrenofwar.gov.ua.

4. ВАЖНО! Если с вами на связь вышли лица, сопровождающие ребенка (родители, родственники) – посоветуйте им обращаться в дипломатические учреждения стран-партнеров или Украины (в случае их работы на территории страны пребывания), международных миссий таких как Международная организация по миграции ( МОМ), Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), ЮНИСЕФ, Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).

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    • Также стоит сохранить себе контакты Национального информационного бюро и других служб, которые могут оказать помощь:

    НИБ

    • круглосуточная горячая линия: 16-48 и +38 (044) 287-81-65;

    • чаты в Telegram и Viber @nib_uncp_bot;

    • формы на сайтах: https://nib.gov.ua и https://childrenofwar.gov.ua;

    Минреинтеграции

    15-48

    Офис Генерального прокурора

    https://warcrimes.gov.ua

    СБУ

    0 800 501 482;

    Нацполиция

    102

    Подразделения ювенальной полиции

    Telegram-канал: @poshukditei_bot.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 12:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА опубликовали инструкцию для жителей Харьковщины от Национального информационного бюро о том, как поступать, если оккупанты вывезли ребенка в РФ".