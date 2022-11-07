Что делать, если ребенка депортировали: рекомендации жителям Харьковщины

В ХОВА опубликовали инструкцию для жителей Харьковщины от Национального информационного бюро о том, как поступать, если оккупанты вывезли ребенка в РФ.

Алгоритм действий, которые необходимо предпринять в случае депортации ребенка, следующий:

1. Соберите и сообщите данные о депортированном ребенке и обстоятельствах таких событий: ФИО ребенка, дату рождения, место жительства; откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах; был ли он с родителями или в сопровождении других лиц; последнее известное место его нахождения или текущее местонахождение; особые приметы ребенка; контакты родителей или родственников ребенка, а также лица, сообщившего о депортации.

2. Записывайте всю собранную информацию сразу после ее получения, чтобы сохранить хронологию событий.

3. Если есть фото ребенка, фото/видео подтверждение депортации ребенка – немедленно сообщайте об этом НИБ по электронной почте: nib.uncp.info@gmail.com или заполнив соответствующую форму на сайте: https://childrenofwar.gov.ua.

4. ВАЖНО! Если с вами на связь вышли лица, сопровождающие ребенка (родители, родственники) – посоветуйте им обращаться в дипломатические учреждения стран-партнеров или Украины (в случае их работы на территории страны пребывания), международных миссий таких как Международная организация по миграции ( МОМ), Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), ЮНИСЕФ, Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).

Также стоит сохранить себе контакты Национального информационного бюро и других служб, которые могут оказать помощь:

НИБ

• круглосуточная горячая линия: 16-48 и +38 (044) 287-81-65;

• чаты в Telegram и Viber @nib_uncp_bot;

• формы на сайтах: https://nib.gov.ua и https://childrenofwar.gov.ua;

Минреинтеграции

15-48

Офис Генерального прокурора

https://warcrimes.gov.ua

СБУ

0 800 501 482;

Нацполиция

102

Подразделения ювенальной полиции

Telegram-канал: @poshukditei_bot.