Что делать, если ребенка депортировали: рекомендации жителям Харьковщины
В ХОВА опубликовали инструкцию для жителей Харьковщины от Национального информационного бюро о том, как поступать, если оккупанты вывезли ребенка в РФ.
Алгоритм действий, которые необходимо предпринять в случае депортации ребенка, следующий:
1. Соберите и сообщите данные о депортированном ребенке и обстоятельствах таких событий: ФИО ребенка, дату рождения, место жительства; откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах; был ли он с родителями или в сопровождении других лиц; последнее известное место его нахождения или текущее местонахождение; особые приметы ребенка; контакты родителей или родственников ребенка, а также лица, сообщившего о депортации.
2. Записывайте всю собранную информацию сразу после ее получения, чтобы сохранить хронологию событий.
3. Если есть фото ребенка, фото/видео подтверждение депортации ребенка – немедленно сообщайте об этом НИБ по электронной почте: nib.uncp.info@gmail.com или заполнив соответствующую форму на сайте: https://childrenofwar.gov.ua.
4. ВАЖНО! Если с вами на связь вышли лица, сопровождающие ребенка (родители, родственники) – посоветуйте им обращаться в дипломатические учреждения стран-партнеров или Украины (в случае их работы на территории страны пребывания), международных миссий таких как Международная организация по миграции ( МОМ), Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), ЮНИСЕФ, Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).
Читайте также: В Украину вернули 37 харьковских детей, которых принудительно вывезли россияне
Также стоит сохранить себе контакты Национального информационного бюро и других служб, которые могут оказать помощь:
НИБ
• круглосуточная горячая линия: 16-48 и +38 (044) 287-81-65;
• чаты в Telegram и Viber @nib_uncp_bot;
• формы на сайтах: https://nib.gov.ua и https://childrenofwar.gov.ua;
Минреинтеграции
15-48
Офис Генерального прокурора
https://warcrimes.gov.ua
СБУ
0 800 501 482;
Нацполиция
102
Подразделения ювенальной полиции
Telegram-канал: @poshukditei_bot.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Что делать, если ребенка депортировали: рекомендации жителям Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 12:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА опубликовали инструкцию для жителей Харьковщины от Национального информационного бюро о том, как поступать, если оккупанты вывезли ребенка в РФ".