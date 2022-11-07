Що робити, якщо дитину депортували: рекомендації мешканцям Харківщини

У ХОВА опублікували інструкцію для мешканців Харківщини від Національного інформаційного бюро про те, як чинити, якщо окупанти вивезли дитину до РФ.

Алгоритм дій, яких необхідно вжити в разі депортації дитини, є наступним:

1. Зберіть та повідомте дані про депортовану дитину та обставини таких подій: ПІБ дитини, дату народження, місце проживання; звідки дитина була примусово переміщена і за яких обставин; чи була вона з батьками чи в супроводі інших осіб; останнє відоме місце її знаходження чи поточне місцезнаходження; особливі прикмети дитини; контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.

2. Записуйте всю зібрану інформацію одразу після її отримання, щоб зберегти хронологію подій.

3. Якщо є фото дитини, фото/відео підтвердження депортації дитини – негайно повідомляйте про це НІБ електронною поштою: nib.uncp.info@gmail.com або заповнивши відповідну форму на сайті: https://childrenofwar.gov.ua.

4. ВАЖЛИВО! Якщо з вами на зв’язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі) – порадьте їм звертатися до дипломатичних установ країн-партнерів або України (у разі їх роботи на території країни перебування), міжнародних місій таких як Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління ООН із координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).

Також варто зберегти собі контакти Національного інформаційного бюро та інших служб, які можуть надати допомогу:

НІБ

• цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65;

• чати в Telegram та Viber @nib_uncp_bot;

• форми на сайтах: https://nib.gov.ua та https://childrenofwar.gov.ua;

Мінреінтеграції

15-48

Офіс Генерального прокурора

https://warcrimes.gov.ua

СБУ

0 800 501 482;

Нацполіція

102

Підрозділи ювенальної поліції

Telegram-канал: @poshukditei_bot.