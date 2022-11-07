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Приграничное село на Харьковщине россияне обстреляли с вертолетов

Происшествия 18:45   07.11.2022
Елена Нагорная
Приграничное село на Харьковщине россияне обстреляли с вертолетов

В результате вражеского обстрела села Ивашки Золочевской громады Харьковской области с вертолетов около 13-ти часов 7 ноября были повреждены электросети и дорога.

Погибших и раненых нет, рассказал председатель Золочевской громады Виктор Коваленко.

Поврежденное дорожное полотно уже восстанавливают, отметил чиновник.

Фото: Виктор Коваленко

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 18:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела села Ивашки Золочевской громады Харьковской области с вертолетов около 13-ти часов 7 ноября были повреждены электросети и дорога.".