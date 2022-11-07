Приграничное село на Харьковщине россияне обстреляли с вертолетов

В результате вражеского обстрела села Ивашки Золочевской громады Харьковской области с вертолетов около 13-ти часов 7 ноября были повреждены электросети и дорога.

Погибших и раненых нет, рассказал председатель Золочевской громады Виктор Коваленко.

Поврежденное дорожное полотно уже восстанавливают, отметил чиновник.