Приграничное село на Харьковщине россияне обстреляли с вертолетов
В результате вражеского обстрела села Ивашки Золочевской громады Харьковской области с вертолетов около 13-ти часов 7 ноября были повреждены электросети и дорога.
Погибших и раненых нет, рассказал председатель Золочевской громады Виктор Коваленко.
Поврежденное дорожное полотно уже восстанавливают, отметил чиновник.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 18:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела села Ивашки Золочевской громады Харьковской области с вертолетов около 13-ти часов 7 ноября были повреждены электросети и дорога.".