Прикордонне село на Харківщині росіяни обстріляли з вертольотів
Внаслідок ворожого обстрілу села Івашки Золочівської громади Харківської області з вертольотів близько 13-ї години 7 листопада було пошкоджено електромережі та дорогу.
Загиблих та поранених немає, розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко.
Пошкоджене дорожнє полотно вже відновлюють, зазначив чиновник.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 18:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу села Івашки Золочівської громади Харківської області з вертольотів близько 13-ї години 7 листопада було пошкоджено електромережі та дорогу.".