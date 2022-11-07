Прикордонне село на Харківщині росіяни обстріляли з вертольотів

Внаслідок ворожого обстрілу села Івашки Золочівської громади Харківської області з вертольотів близько 13-ї години 7 листопада було пошкоджено електромережі та дорогу.

Загиблих та поранених немає, розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Пошкоджене дорожнє полотно вже відновлюють, зазначив чиновник.