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Прикордонне село на Харківщині росіяни обстріляли з вертольотів

Події 18:45   07.11.2022
Олена Нагорна
Прикордонне село на Харківщині росіяни обстріляли з вертольотів

Внаслідок ворожого обстрілу села Івашки Золочівської громади Харківської області з вертольотів близько 13-ї години 7 листопада було пошкоджено електромережі та дорогу.

Загиблих та поранених немає, розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Пошкоджене дорожнє полотно вже відновлюють, зазначив чиновник.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 18:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу села Івашки Золочівської громади Харківської області з вертольотів близько 13-ї години 7 листопада було пошкоджено електромережі та дорогу.".