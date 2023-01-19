У шести селах Харківщини – перебої з електрикою через артобстріл

Окупанти 19 січня завдали удару по селу Петрівка Золочівської громади Харківської області. У шести селах ОТГ перебої з електроенергією.

Артобстріл був близько 14:30, розповів “Суспільне Харків” голова громади Віктор Коваленко.

“Перебиті енергомережі. Немає світла в селах Петрівка, Гресі, Ковалі, Мартинівка, Борохи, Постольне. 125 приватних будинків та 227 людей без світла. Наразі проводяться ремонтні роботи на лінії”, — сказав голова громади.

За інформацією Коваленка, поранених немає.