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У шести селах Харківщини – перебої з електрикою через артобстріл

Події 21:08   19.01.2023
Олена Нагорна
У шести селах Харківщини – перебої з електрикою через артобстріл

Окупанти 19 січня завдали удару по селу Петрівка Золочівської громади Харківської області. У шести селах ОТГ перебої з електроенергією.

Артобстріл був близько 14:30, розповів “Суспільне Харків” голова громади Віктор Коваленко.

“Перебиті енергомережі. Немає світла в селах Петрівка, Гресі, Ковалі, Мартинівка, Борохи, Постольне. 125 приватних будинків та 227 людей без світла. Наразі проводяться ремонтні роботи на лінії”, — сказав голова громади.

За інформацією Коваленка, поранених немає.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 21:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти 19 січня завдали удару по селу Петрівка Золочівської громади Харківської області. У шести селах ОТГ перебої з електроенергією.".