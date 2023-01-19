У шести селах Харківщини – перебої з електрикою через артобстріл
Окупанти 19 січня завдали удару по селу Петрівка Золочівської громади Харківської області. У шести селах ОТГ перебої з електроенергією.
Артобстріл був близько 14:30, розповів “Суспільне Харків” голова громади Віктор Коваленко.
“Перебиті енергомережі. Немає світла в селах Петрівка, Гресі, Ковалі, Мартинівка, Борохи, Постольне. 125 приватних будинків та 227 людей без світла. Наразі проводяться ремонтні роботи на лінії”, — сказав голова громади.
За інформацією Коваленка, поранених немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 21:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти 19 січня завдали удару по селу Петрівка Золочівської громади Харківської області. У шести селах ОТГ перебої з електроенергією.".