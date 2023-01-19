В шести селах Харьковщины — перебои с электричеством из-за артобстрела
Оккупанты 19 января нанесли удар по селу Петровка Золочевской громады Харьковской области. В шести селах ОТГ перебои с электроэнергией.
Артобстрел был около 14:30, рассказал «Суспільне Харків» глава громады Виктор Коваленко.
«Перебиты энергосети. Нет света в селах Петровка, Греси, Ковали, Мартыновка, Борохи, Постольное. 125 частных домов и 227 человек без света. Сейчас проводятся ремонтные работы на линии», — сказал глава громады.
По информации Коваленко, раненых нет.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 21:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты 19 января нанесли удар по селу Петровка Золочевской громады Харьковской области. В шести селах ОТГ перебои с электроэнергией.".