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В шести селах Харьковщины — перебои с электричеством из-за артобстрела

Общество 21:08   19.01.2023
Елена Нагорная
В шести селах Харьковщины — перебои с электричеством из-за артобстрела

Оккупанты 19 января нанесли удар по селу Петровка Золочевской громады Харьковской области. В шести селах ОТГ перебои с электроэнергией.

Артобстрел был около 14:30, рассказал «Суспільне Харків» глава громады Виктор Коваленко.

«Перебиты энергосети. Нет света в селах Петровка, Греси, Ковали, Мартыновка, Борохи, Постольное. 125 частных домов и 227 человек без света. Сейчас проводятся ремонтные работы на линии», — сказал глава громады.

По информации Коваленко, раненых нет.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 21:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты 19 января нанесли удар по селу Петровка Золочевской громады Харьковской области. В шести селах ОТГ перебои с электроэнергией.".