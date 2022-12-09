На Харківщині внаслідок обстрілу рф 800 мешканців села опинилися без газу

9 грудня росіяни з артилерії обстріляли два села Золочівської громади.

Внаслідок удару пошкоджено газомережі, енергоінфраструктуру та будинки, розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Поранених чи загиблих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення старостинського округу та амбулаторія.

«О 08:30 стався артилерійський обстріл села Олександрівка. Значні пошкодження отримали газомережі, газорозподільча система, фахівці ліквідовують пошкодження. Половина мешканців села залишились без газу — близько 800 людей. Сьогодні фахівці обіцяють відновити газопостачання», — сказав Віктор Коваленко.

За словами Коваленка, о 10:00 російські військові обстріляли і село Івашки – там пошкоджено приватну хату та енергомережі.