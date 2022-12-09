На Харьковщине в результате обстрела рф 800 жителей села оказались без газа

9 декабря россияне из артиллерии обстреляли два села Золочевской громады.

В результате удара повреждены газосети, энергоинфраструктура и дома, рассказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Раненых или погибших нет. В результате обстрела повреждено помещение старостинского округа и амбулатория.

«В 08:30 произошел артиллерийский обстрел села Александровка. Значительные повреждения получили газосети, газораспределительная система, специалисты устраняют повреждения. Половина жителей села остались без газа — около 800 человек. Сегодня специалисты обещают возобновить газоснабжение», — сказал Виктор Коваленко.

По словам Коваленко, в 10:00 российские военные обстреляли и село Ивашки — там поврежден частный дом и энергосети.