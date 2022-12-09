На Харьковщине в результате обстрела рф 800 жителей села оказались без газа
9 декабря россияне из артиллерии обстреляли два села Золочевской громады.
В результате удара повреждены газосети, энергоинфраструктура и дома, рассказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
Раненых или погибших нет. В результате обстрела повреждено помещение старостинского округа и амбулатория.
«В 08:30 произошел артиллерийский обстрел села Александровка. Значительные повреждения получили газосети, газораспределительная система, специалисты устраняют повреждения. Половина жителей села остались без газа — около 800 человек. Сегодня специалисты обещают возобновить газоснабжение», — сказал Виктор Коваленко.
По словам Коваленко, в 10:00 российские военные обстреляли и село Ивашки — там поврежден частный дом и энергосети.
Читайте также: Прокуратура показала последствия удара по Харьковщине: били из РСЗО (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине в результате обстрела рф 800 жителей села оказались без газа»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 18:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 декабря россияне из артиллерии обстреляли два села Золочевской громады.".