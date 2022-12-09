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Прокуратура показала последствия удара по Харьковщине: били из РСЗО (фото)

Происшествия 11:43   09.12.2022
Оксана Горун
Прокуратура показала последствия удара по Харьковщине: били из РСЗО (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что удар по селу Котляры в Харьковской области вечером 8 декабря нанесли не ракетами. По предварительным данным, это было РСЗО «Смерч».

«По данным следствия, 8 декабря около 21:00 российские военные обстреляли жилищный сектор с. Котляры. Две женщины 41 и 44 лет получили ранения. 40-летний мирный житель погиб. Поврежден ряд жилых домов, хозяйственных построек и частных автомобилей. Предварительно, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО «Смерч», — сообщили в прокуратуре.

Последствия обстрела с. Котляры Харьковского района

А вот по Песочинской громаде (по Коротичу) в 21:05 били ракетами С-300. Там повреждены дома, пострадавших нет.

Последствия обстрела с. Котляры Харьковского района4

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Также в прокуратуре сообщили, что есть пострадавшая от обстрелов в Купянске. Ранение получила 55-летняя женщина.

Последствия обстрела с. Котляры Харьковского района 6

Последствия обстрела с. Котляры Харьковского района 3

Последствия обстрела с. Котляры Харьковского района 2

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 11:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что удар по селу Котляры в Харьковской области вечером 8 декабря нанесли не ракетами. По предварительным данным, это было РСЗО «Смерч»".