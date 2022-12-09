Прокуратура показала последствия удара по Харьковщине: били из РСЗО (фото)

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что удар по селу Котляры в Харьковской области вечером 8 декабря нанесли не ракетами. По предварительным данным, это было РСЗО «Смерч».

«По данным следствия, 8 декабря около 21:00 российские военные обстреляли жилищный сектор с. Котляры. Две женщины 41 и 44 лет получили ранения. 40-летний мирный житель погиб. Поврежден ряд жилых домов, хозяйственных построек и частных автомобилей. Предварительно, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО «Смерч», — сообщили в прокуратуре.

А вот по Песочинской громаде (по Коротичу) в 21:05 били ракетами С-300. Там повреждены дома, пострадавших нет.

Также в прокуратуре сообщили, что есть пострадавшая от обстрелов в Купянске. Ранение получила 55-летняя женщина.