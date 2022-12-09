Ракетный удар по Харьковщине: пострадавший мужчина умер в больнице — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что врачи не смогли спасти жизнь 40-летнего мужчины, получившего тяжелые ранения в результате ракетного удара по Харьковскому району.

«К сожалению, 40-летний пациент, госпитализированный в больницу в результате вчерашних ракетных ударов, скончался. Мужчина был в тяжелом состоянии, получил многочисленные осколочные ранения», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, ракетный удар по Харьоковскому району российская армия нанесла вечером 8 декабря. Ракеты ударили по селу Котляры в Безлюдовской громады. Ранения получили четыре человека. Одному из них помощь оказали на месте, а двух женщин, 41 и 64 лет, и мужчину доставили в больницу. Состояние женщин — средней тяжести, сообщал глава ХОВА утром 9 декабря.