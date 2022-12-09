Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов сообщил о состоянии пострадавших
После вчерашнего ракетного обстрела Харьковского района области в больницах находятся три человека — две женщины и мужчина, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.
«По данным экстренной медицинской помощи, 3 человека госпитализированы: 2 женщины 41 и 64 лет, их состояние среднее, мужчина 40 лет находится в тяжелом состоянии. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.
Он отметил, что дома и хозпостройки в результате ракетного удара повреждены в Безлюдовской громаде (по информации ГСЧС, это село Котляры). Также последствия есть на территории Песочинской громады (по данным спасателей — речь о Коротиче, где повреждены четыре дома).
Синегубов проинформировал, что обстрелам в течение суток подвергались Купянский, Харьковский, Чугуевский и Изюмский районы.
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«В г. Купянск в результате обстрелов россиян горели складские помещения продовольственного предприятия. Без пострадавших», — уточнил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После вчерашнего ракетного обстрела Харьковского района области в больницах находятся три человека — две женщины и мужчина, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов".