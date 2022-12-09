Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов сообщил о состоянии пострадавших

После вчерашнего ракетного обстрела Харьковского района области в больницах находятся три человека — две женщины и мужчина, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

«По данным экстренной медицинской помощи, 3 человека госпитализированы: 2 женщины 41 и 64 лет, их состояние среднее, мужчина 40 лет находится в тяжелом состоянии. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что дома и хозпостройки в результате ракетного удара повреждены в Безлюдовской громаде (по информации ГСЧС, это село Котляры). Также последствия есть на территории Песочинской громады (по данным спасателей — речь о Коротиче, где повреждены четыре дома).

Синегубов проинформировал, что обстрелам в течение суток подвергались Купянский, Харьковский, Чугуевский и Изюмский районы.

«В г. Купянск в результате обстрелов россиян горели складские помещения продовольственного предприятия. Без пострадавших», — уточнил глава ХОВА.