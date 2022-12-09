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Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов сообщил о состоянии пострадавших

Происшествия 08:59   09.12.2022
Оксана Горун
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов сообщил о состоянии пострадавших

После вчерашнего ракетного обстрела Харьковского района области в больницах находятся три человека — две женщины и мужчина, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

«По данным экстренной медицинской помощи, 3 человека госпитализированы: 2 женщины 41 и 64 лет, их состояние среднее, мужчина 40 лет находится в тяжелом состоянии. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что дома и хозпостройки в результате ракетного удара повреждены в Безлюдовской громаде (по информации ГСЧС, это село Котляры). Также последствия есть на территории Песочинской громады (по данным спасателей — речь о Коротиче, где повреждены четыре дома).

Синегубов проинформировал, что обстрелам в течение суток подвергались  Купянский, Харьковский, Чугуевский и Изюмский районы.

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    • «В г. Купянск в результате обстрелов россиян горели складские помещения продовольственного предприятия. Без пострадавших», — уточнил глава ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Вы читали новость: «Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов сообщил о состоянии пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 08:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После вчерашнего ракетного обстрела Харьковского района области в больницах находятся три человека — две женщины и мужчина, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов".