Ракетний удар по Харківщині: Синєгубов повідомив про стан постраждалих

Після вчорашнього ракетного обстрілу Харківського району області в лікарнях перебувають троє людей – дві жінки та чоловік, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

“За даними екстреної медичної допомоги, 3 людей госпіталізовано: 2 жінки 41 і 64 років, їхній стан середній, чоловік 40 років перебуває у тяжкому стані. Одному потерпілому було надано допомогу на місці”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що будинки та господарчі споруди внаслідок ракетного удару пошкоджені в Безлюдівській громаді (за інформацією ДСНС, це село Котляри). Також наслідки є на території Пісочинської громади (за даними рятувальників – йдеться про Коротич, де пошкоджено чотири будинки).

Синєгубов поінформував, що обстрілів протягом доби зазнавали Куп’янський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони.

“У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу росіян горіли складські приміщення продовольчого підприємства. Без постраждалих”, – уточнив голова ХОВА.