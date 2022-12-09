Ракетний удар по Харківщині: Синєгубов повідомив про стан постраждалих
Після вчорашнього ракетного обстрілу Харківського району області в лікарнях перебувають троє людей – дві жінки та чоловік, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.
“За даними екстреної медичної допомоги, 3 людей госпіталізовано: 2 жінки 41 і 64 років, їхній стан середній, чоловік 40 років перебуває у тяжкому стані. Одному потерпілому було надано допомогу на місці”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він зазначив, що будинки та господарчі споруди внаслідок ракетного удару пошкоджені в Безлюдівській громаді (за інформацією ДСНС, це село Котляри). Також наслідки є на території Пісочинської громади (за даними рятувальників – йдеться про Коротич, де пошкоджено чотири будинки).
Синєгубов поінформував, що обстрілів протягом доби зазнавали Куп’янський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони.
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“У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу росіян горіли складські приміщення продовольчого підприємства. Без постраждалих”, – уточнив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після вчорашнього ракетного обстрілу Харківського району області в лікарнях перебувають троє людей – дві жінки та чоловік, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов".