Ракетний удар по Харківському району: постраждали шість будинків у двох селах
У ДСНС повідомили подробиці про наслідки вчорашнього ракетного удару по Харківському району.
“Близько 20:30 декілька ворожих ракет впали на території Безлюдівської громади. У селі Котляри одночасно виникли 2 пожежі у приватних садибах. Горіла господарча споруда і розбомблений гараж на загальній площі 150 кв.м. Також вибухом суттєво пошкоджено житловий будинок та 3 автомобіля. В результаті удару 3 особи зазнали поранень”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежі у Котлярах повністю загасили до 22:53.
Крім того, рятувальники поінформували про те, що від того ж таки ракетного удару постраждали будинки в селі Коротич Безлюдівської громади.
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“Отримали пошкодження ще 4 приватні домоволодіння”, – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, у ХОВА повідомили, що частину ракет, що летіли над Харківщиною, збила ППО.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили подробиці про наслідки вчорашнього ракетного удару по Харківському району".