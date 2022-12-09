Ракетный удар по Харьковскому району: пострадали шесть домов в двух селах
В ГСЧС сообщили подробности о последствиях вчерашнего ракетного удара по Харьковскому району.
«Около 20:30 несколько вражеских ракет упали на территории Безлюдовской громады. В селе Котляры одновременно возникли 2 пожара в частных домовладениях. Горелая хозяйственная постройка и разбомбленный гараж на общей площади 150 кв. м. Также взрывом существенно поврежден жилой дом и три автомобиля. В результате удара три человека получили ранения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожары в Котлярах полностью потушили к 22:53.
Кроме того, спасатели проинформировали о том, что от того же ракетного удара пострадали дома в селе Коротич Безлюдовской громады.
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«Получили повреждения еще 4 частных домовладения», — отметили спасатели.
Напомним, в ХОВА сообщили, что часть ракет, летевших над Харьковщиной, сбила ПВО.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили подробности о последствиях вчерашнего ракетного удара по Харьковскому району".