Ракетный удар по Харьковскому району: пострадали шесть домов в двух селах

В ГСЧС сообщили подробности о последствиях вчерашнего ракетного удара по Харьковскому району.

«Около 20:30 несколько вражеских ракет упали на территории Безлюдовской громады. В селе Котляры одновременно возникли 2 пожара в частных домовладениях. Горелая хозяйственная постройка и разбомбленный гараж на общей площади 150 кв. м. Также взрывом существенно поврежден жилой дом и три автомобиля. В результате удара три человека получили ранения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары в Котлярах полностью потушили к 22:53.

Кроме того, спасатели проинформировали о том, что от того же ракетного удара пострадали дома в селе Коротич Безлюдовской громады.

«Получили повреждения еще 4 частных домовладения», — отметили спасатели.

Напомним, в ХОВА сообщили, что часть ракет, летевших над Харьковщиной, сбила ПВО.