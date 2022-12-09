Ракетний удар по Харківщині: потерпілий чоловік помер у лікарні – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що лікарі не змогли врятувати життя 40-річного чоловіка, який зазнав тяжких поранень внаслідок ракетного удару по Харківському району.
“На жаль, 40-річний пацієнт, госпіталізований до лікарні внаслідок вчорашніх ракетних ударів, помер. Чоловік був у тяжкому стані, отримав численні осколкові поранення”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Нагадаємо, ракетного удару по Харьківському району російська армія завдала ввечері 8 грудня. Ракети вдарили по селу Котляри в Безлюдівській громаді. Поранення отримали чотири особи. Одній з них надали допомогу на місці, а двох жінок, 41 і 64 років, і чоловіка доправили до лікарні. Стан жінок – середньої тяжкості, повідомляв голова ХОВА вранці 9 грудня.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що лікарі не змогли врятувати життя 40-річного чоловіка, який зазнав тяжких поранень внаслідок ракетного удару по Харківському району".