Ракетний удар по Харківщині: потерпілий чоловік помер у лікарні – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що лікарі не змогли врятувати життя 40-річного чоловіка, який зазнав тяжких поранень внаслідок ракетного удару по Харківському району.

“На жаль, 40-річний пацієнт, госпіталізований до лікарні внаслідок вчорашніх ракетних ударів, помер. Чоловік був у тяжкому стані, отримав численні осколкові поранення”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Нагадаємо, ракетного удару по Харьківському району російська армія завдала ввечері 8 грудня. Ракети вдарили по селу Котляри в Безлюдівській громаді. Поранення отримали чотири особи. Одній з них надали допомогу на місці, а двох жінок, 41 і 64 років, і чоловіка доправили до лікарні. Стан жінок – середньої тяжкості, повідомляв голова ХОВА вранці 9 грудня.