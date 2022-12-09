Прокуратура показала наслідки удару по Харківщині: били з РСЗВ (фото)
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що удар по селу Котляри на Харківщині ввечері 8 грудня завдали не ракетами. За попередніми даними, це було РСЗВ “Смерч”.
“За даними слідства, 8 грудня близько 21:00 російські військові обстріляли житловий сектор с. Котляри. Двоє жінок 41 та 44 років отримали поранення. 40-річний мирний мешканець загинув. Пошкоджено низку житлових будинків, господарських споруд та приватних автівок. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ “Смерч”, – повідомили в прокуратурі.
А по Пісочинській громаді (по Коротичу) о 21:05 били ракетами С-300. Там пошкоджені будинки, потерпілих немає.
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Також у прокуратурі повідомили, що є постраждала від обстрілів у Куп’янську. Поранення дістала 55-річна жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 11:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що удар по селу Котляри на Харківщині ввечері 8 грудня завдали не ракетами. За попередніми даними, це було РСЗВ “Смерч”".