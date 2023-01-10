Побили енергомережі. На Харківщині росіяни обстріляли прикордонні села

Під обстріл рф 10 січня потрапили села Олександрівка та Гур’єв Козачок Золочівської громади, повідомив голова громади Віктор Коваленко.

Артобстріл Олександрівки стався близько 13.15.

“Пошкоджень зазнали господарчі та адміністративні приміщення, ангари сільгосппідприємств, а також торговельний заклад. Понівечені енергомережі, фахівці вже відновлюють енергопостачання”, — розказав Коваленко.

Також рф близько 12:00 з мінометів обстріляла Гур’їв Козачок. Наслідки обстрілу Коваленко назвав незначними. Люди під час обстрілів не зазнали поранень.