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Побили енергомережі. На Харківщині росіяни обстріляли прикордонні села

Суспільство 17:28   10.01.2023
Оксана Якушко
Побили енергомережі. На Харківщині росіяни обстріляли прикордонні села

Під обстріл рф 10 січня потрапили села Олександрівка та Гур’єв Козачок Золочівської громади, повідомив голова громади Віктор Коваленко.

Артобстріл Олександрівки стався близько 13.15.

“Пошкоджень зазнали господарчі та адміністративні приміщення, ангари сільгосппідприємств, а також торговельний заклад. Понівечені енергомережі, фахівці вже відновлюють енергопостачання”, — розказав Коваленко.

Також рф близько 12:00 з мінометів обстріляла Гур’їв Козачок. Наслідки обстрілу Коваленко назвав незначними. Люди під час обстрілів не зазнали поранень.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 17:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстріл рф 10 січня потрапили села Олександрівка та Гур’єв Козачок Золочівської громади, повідомив голова громади Віктор Коваленко.".