Побили энергосети. На Харьковщине россияне обстреляли пограничные села
Под обстрел рф 10 января попали села Александровка и Гурьев Казачок Золочевской общины, сообщил голова громады Виктор Коваленко.
Артобстрел Александровки произошел около 13:15.
«Повреждения получили хозяйственные и административные помещения, ангары сельхозпредприятий, а также торговое заведение. Изуродованные энергосети, специалисты уже возобновляют энергоснабжение», — рассказал Коваленко.
Также рф около 12:00 из минометов обстреляла Гурьев Казачок. Последствия обстрела Коваленко назвал незначительными. Люди во время обстрелов не получили ранений.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрел рф 10 января попали села Александровка и Гурьев Казачок Золочевской общины, сообщил голова громады Виктор Коваленко.".