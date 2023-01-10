Live
  • Вторник 10.01.2023
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

Побили энергосети. На Харьковщине россияне обстреляли пограничные села

Общество 17:28   10.01.2023
Оксана Якушко
Побили энергосети. На Харьковщине россияне обстреляли пограничные села

Под обстрел рф 10 января попали села Александровка и Гурьев Казачок Золочевской общины, сообщил голова громады Виктор Коваленко.

Артобстрел Александровки произошел около 13:15.

«Повреждения получили хозяйственные и административные помещения, ангары сельхозпредприятий, а также торговое заведение. Изуродованные энергосети, специалисты уже возобновляют энергоснабжение», — рассказал Коваленко.

Также рф около 12:00 из минометов обстреляла Гурьев Казачок. Последствия обстрела Коваленко назвал незначительными. Люди во время обстрелов не получили ранений.

Читайте также: Встретила в Харькове: женщина усыновила 4 детей, отец которых погиб, спасая их

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

12:20
Встретила в Харькове: женщина усыновила 4 детей, отец которых погиб, спасая их
17:56
Девочка, пострадавшая при обстреле Харьковщины, в сознании — подробности
17:18
На Харьковщине энергетики восстановили свет в селе, обесточеннном с весны 2022
16:32
На Харьковщине полицейские нашли противотанковые мины на обочине дороги
14:42
После ракетного удара. Как выглядит рынок в Шевченково на Харьковщине (Фото)

  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Побили энергосети. На Харьковщине россияне обстреляли пограничные села»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 17:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрел рф 10 января попали села Александровка и Гурьев Казачок Золочевской общины, сообщил голова громады Виктор Коваленко.".