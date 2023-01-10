Побили энергосети. На Харьковщине россияне обстреляли пограничные села

Под обстрел рф 10 января попали села Александровка и Гурьев Казачок Золочевской общины, сообщил голова громады Виктор Коваленко.

Артобстрел Александровки произошел около 13:15.

«Повреждения получили хозяйственные и административные помещения, ангары сельхозпредприятий, а также торговое заведение. Изуродованные энергосети, специалисты уже возобновляют энергоснабжение», — рассказал Коваленко.

Также рф около 12:00 из минометов обстреляла Гурьев Казачок. Последствия обстрела Коваленко назвал незначительными. Люди во время обстрелов не получили ранений.