Встретила в Харькове: женщина усыновила 4 детей, отец которых погиб, спасая их

Ольга встретила своего крестника в больнице в Харькове. До этого женщина видела его всего один раз — на крестинах в Купянске. Как оказалось, отец мальчика, его брата и сестер погиб, прикрывая их от кассетного снаряда, сообщает ТСН.

Историю усыновления четверых детей их новая мать Ольга называет не иначе, как судьбой. Ведь всего год назад она случайно попала на праздник к друзьям в Купянск, где познакомилась с многодетным отцом Сергеем Савельевым.

«Он спросил меня, могу ли я окрестить его детей?» — вспоминает Ольга.

Она согласилась. Но с крестниками в дальнейшем не общалась, ведь началась война. Купянск оказался в оккупации в первые дни полномасштабного вторжения, связи не было.

Уже после освобождения Купянска Ольга пришла со своим сыном в одну из харьковских больниц. И там встретила своего крестника Богдана.

«Я за это время, наверное, забыла, как выглядит Богдан, но я смотрю: ребенок очень знакомый — Богдан. В первые 5 минут, как только я вошла в комнату, я поняла, что это Богдан – мой крестник», — рассказала усыновительница.

Богдана, его сестер Ангелину и Лену и брата Валеру в Харьков привезли из Купянска. Мальчику после российского обстрела отрезали фаланги пальцев на руке. Его сестра Ангелина на тот момент была в реанимации — обломками ей посекло лицо, были перебиты ноги. Но дети могли бы и вовсе погибнуть. Ценой своей жизни их спас отец. Сергей вместе с Богданом и Ангелиной шел за гуманитарной помощью в Купянске. Дети с отцом едва успели пересечь соседнюю улицу, как начался обстрел. «Прилетела кассетная бомба. Отец прикрыл своим телом Богдана и Ангелину и, таким образом, спас их. Он погиб, а детей героически спас», — поделилась Ольга.

Двое других детей были в этот момент были дома и еще сутки не знали о том, что случилось с папой, братом и сестричкой.

«А потом они вышли на блокпост. Они рассказали, что уже день нет папы, братика и сестренки. Военные через свои связи уже все выяснили и доставили их в Харьков”, — рассказала новая мама семейства.

Из Харькова детей необходимо было отправить на дальнейшую реабилитацию в Киев. Этим занимались сразу несколько фондов. Но остро стоял вопрос, кто же будет опекуном. Ведь их родную мать лишили родительских прав еще семь лет назад, а других близких родственников не было.

«Мы все решили, пожалуй, часа за два», — говорит муж Ольги Дмитрий.

За эти два часа супруги решились стать многодетными родителями: кроме своих двоих детей, усыновить еще четверых. Вместе с новыми родителями дети вначале отправились на лечение в Киев. Сейчас вся большая семья — в Австрии, где Богдан и Ангелина проходят реабилитацию. Многодетных родителей и их детей опекают волонтеры и благотворители.

«Наш путь был тяжелым, я хочу для них стать даже не мамой, а оберегом. Я хочу для них стать щитом», — говорит мама уже шести детей Ольга.