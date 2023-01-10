Зустріла в Харкові: жінка усиновила 4 дітей, батько яких загинув, рятуючи їх

Ольга зустріла свого хресника в лікарні у Харкові. До цього жінка бачила його лише один раз – на хрестинах у Куп’янську. Як виявилося, батько хлопчика, його брата та сестер загинув, прикриваючи їх від касетного снаряда, повідомляє ТСН

Історію усиновлення чотирьох дітей їхня нова мати Ольга називає не інакше, як долею. Адже лише рік тому вона випадково потрапила на свято до друзів у Куп’янськ, де познайомилася із багатодітним батьком Сергієм Савельєвим.

“Він запитав мене, чи можу я охрестити його дітей?” – згадує Ольга.

Вона погодилася. Але з хресниками надалі не спілкувалася, адже розпочалася війна. Куп’янськ опинився в окупації в перші дні повномасштабного вторгнення, зв’язку не було.

Уже після звільнення Куп’янська Ольга прийшла зі своїм сином до однієї з харківських лікарень. І там зустріла свого хресника Богдана.

“Я за цей час, напевно, забула, як виглядає Богдан, але я дивлюся: дитина дуже знайома – Богдан. У перші 5 хвилин, як тільки я увійшла до кімнати, я зрозуміла, що це Богдан – мій хресник”, – розповіла усиновителька.

Богдана, його сестер Ангеліну та Олену та брата Валеру до Харкова привезли з Куп’янська. Хлопчику після обстрілу відрізали фаланги пальців на руці. Його сестра Ангеліна на той момент була в реанімації – уламками їй посікло обличчя, були перебиті ноги. Але діти могли б зовсім загинути. Ціною свого життя їх урятував батько. Сергій разом із Богданом та Ангеліною йшов по гуманітарну допомогу в Куп’янську. Діти з батьком ледве встигли перетнути сусідню вулицю, як почався обстріл. “Прилетіла касетна бомба. Батько прикрив своїм тілом Богдана та Ангеліну й таким чином врятував їх. Він загинув, а дітей героїчно врятував”, – поділилася Ольга.

Двоє інших дітей були в цей момент вдома й ще добу не знали про те, що трапилося з татом, братом та сестричкою.

“А потім вони вийшли на блокпост. Вони розповіли, що вже день немає тата, братика та сестрички. Військові через свої зв’язки вже все з’ясували та доставили їх до Харкова”, – розповіла нова мама сімейства.

З Харкова дітей потрібно було відправити на подальшу реабілітацію до Києва. Цим займалися одразу кілька фондів. Але гостро стояло питання, хто ж буде опікуном. Адже їхню рідну матір позбавили батьківських прав ще сім років тому, а інших близьких родичів не було.

“Ми все вирішили, мабуть, години за дві”, – каже чоловік Ольги Дмитро.

За ці дві години подружжя наважилося стати багатодітними батьками: окрім своїх двох дітей, усиновити ще чотирьох. Разом із новими батьками діти спочатку вирушили на лікування до Києва. Нині вся велика родина – в Австрії, де Богдан та Ангеліна проходять реабілітацію. Багатодітними батьками та їхніми дітьми опікуються волонтери та благодійники.

“Наш шлях був важким, я хочу для них стати навіть не мамою, а оберегом. Я хочу для них стати щитом”, – каже мати вже шести дітей Ольга.