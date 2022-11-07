США запустили в космос ракету-носитель «Антарес» с комплектующими из Харькова
Предприятие «Хартрон-АРКОС» из Харькова участвовало в создании основной конструкции первой ступени, испытаниях и пуске ракеты «Антарес», сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
7 ноября в 12 часов 32 минуты по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся первый в 2022 году пуск ракеты-носителя среднего класса «Антарес». Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3729 кг полезного груза NASA для Международной космической станции (МКС).
В рамках программы «Антарес» украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.
Ракета-носитель «Антарес» состоит из двух ступеней. Основную конструкцию первой ступени разработало ГП «КБ «Южное» и изготовило ГП «ВО ПМЗ» в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), ООО « ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРИЯ», «РАПИД» (Чернигов) и другими по заказу корпорации Northrop Grumman (США).
Подготовка PH «Антарес», ее испытание и пуск проведены с участием специалистов ГП «КБ «Южное», ГП «ПО ПМЗ» и НПО «Хартрон-АРКОС».
Космический корабль Cygnus миссии NG-18 получил имя в честь Салли Райд (1951-2012), первой американской женщины-астронавтки. Стыковка с МКС запланирована на 9 ноября.
Всего с 2013 года ракета-носитель «Антарес» стартовала 17 раз, 16 из них — успешно.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 17:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприятие «Хартрон-АРКОС» из Харькова участвовало в создании основной конструкции первой ступени, испытаниях и пуске ракеты «Антарес», сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.".