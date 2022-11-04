«В Харькове производили боеприпасы для HIMARS» — в США отреагировали на вброс
Российские военные сказочники от рассказов о «боевых комарах» перешли к «тяжелой артиллерии» — заявили, что на заводе «Коммунар» в Харькове производили снаряды для РСЗО HIMARS.
Подобное сообщение в течение 3 ноября распространилось по российским пропагандистским telegram-каналам. Сочинители из РФ заявили о производстве снарядов для HIMARS на заводе «Коммунар», где последние десятилетия не производили ничего, страшнее счетчиков воды и лавочек.
Но этим приступ фантазии у российских источников не завершился — они решили оправдать фразу «как тебе такое, Илон Маск?» и уточнили, что «речь идет о бывшем заводе компании Tesla, в мирное время занимавшемся производством электрокаров».
Настолько впечатляющий плод фантазии российских авторов привлек к себе внимание в США. На заявления отреагировали аналитики в сводке американского Института изучения войны (ISW).
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«Российские источники утверждали, что российские войска также нанесли удар по заводу в Харькове, который, по их утверждению, производит боеприпасы для РСЗО HIMARS, что является абсурдным утверждением», — кратко прокомментировали в ISW.
Напомним, ранее депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева заявила, что российская ракета ночью 2 ноября ударила по предприятию «Автоэнтерпрайз», оперативным директором которого является Мустафаева. «Это производство зарядных станций для электромобилей, которое занималось этим ремеслом уже несколько лет. И в условиях войны продолжало это делать. Продолжало до сегодняшнего вечера. Что сказать? Производство уничтожено полностью», — заявила о последствиях депутат и обвинила в «наводке» по предприятию компанию-оппонента, с которой несколько лет идут судебные разбирательства.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные сказочники от рассказов о «боевых комарах» перешли к «тяжелой артиллерии» — заявили, что на заводе «Коммунар» в Харькове производили снаряды для РСЗО HIMARS".