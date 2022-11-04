Live
  • Пятница 04.11.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

«В Харькове производили боеприпасы для HIMARS» — в США отреагировали на вброс

Мир 07:54   04.11.2022
Оксана Горун
«В Харькове производили боеприпасы для HIMARS» — в США отреагировали на вброс

Российские военные сказочники от рассказов о «боевых комарах» перешли к «тяжелой артиллерии» — заявили, что на заводе «Коммунар» в Харькове производили снаряды для РСЗО HIMARS.

Подобное сообщение в течение 3 ноября распространилось по российским пропагандистским telegram-каналам. Сочинители из РФ заявили о производстве снарядов для HIMARS на заводе «Коммунар», где последние десятилетия не производили ничего, страшнее счетчиков воды и лавочек.

Сказки российский блоггеров о производстве в Харькове снарядов для HIMARS

Но этим приступ фантазии у российских источников не завершился — они решили оправдать фразу «как тебе такое, Илон Маск?» и уточнили, что «речь идет о бывшем заводе компании Tesla, в мирное время занимавшемся производством электрокаров».

Настолько впечатляющий плод фантазии российских авторов привлек к себе внимание в США. На заявления отреагировали аналитики в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также: Полиция опубликовала фото с места ночного обстрела Харькова

«Российские источники утверждали, что российские войска также нанесли удар по заводу в Харькове, который, по их утверждению, производит боеприпасы для РСЗО HIMARS, что является абсурдным утверждением», — кратко прокомментировали в ISW.

Напомним, ранее депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева заявила, что российская ракета ночью 2 ноября ударила по предприятию «Автоэнтерпрайз», оперативным директором которого является Мустафаева. «Это производство зарядных станций для электромобилей, которое занималось этим ремеслом уже несколько лет. И в условиях войны продолжало это делать. Продолжало до сегодняшнего вечера. Что сказать? Производство уничтожено полностью», — заявила о последствиях депутат и обвинила в «наводке» по предприятию компанию-оппонента, с которой несколько лет идут судебные разбирательства.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

07:32
Российские войска пытаются вернуть утраченные территории на Харьковщине — ISW
21:45
Путин оторван от реальности — ISW
18:28
Армия РФ обстреляла приграничье Харьковщины с ударного беспилотника — Генштаб
12:01
Полиция опубликовала фото с места ночного обстрела Харькова
10:35
Прокуроры сообщили о семерых раненных во время обстрела Волчанска

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««В Харькове производили боеприпасы для HIMARS» — в США отреагировали на вброс»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 07:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные сказочники от рассказов о «боевых комарах» перешли к «тяжелой артиллерии» — заявили, что на заводе «Коммунар» в Харькове производили снаряды для РСЗО HIMARS".