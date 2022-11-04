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“У Харкові виробляли боєприпаси для HIMARS” – у США відреагували на вкид з РФ

Політика 07:54   04.11.2022
Оксана Горун
“У Харкові виробляли боєприпаси для HIMARS” – у США відреагували на вкид з РФ

Російські військові казкарі від розповідей про “бойових комарів” перейшли до “важкої артилерії” – заявили, що на заводі “Комунар” у Харкові виробляли снаряди для РСЗВ HIMARS.

Подібне повідомлення протягом 3 листопада поширилося російськими пропагандистськими телеграм-каналами. Вигадувачі з РФ заявили про виробництво снарядів для HIMARS на заводі “Комунар”, де останні десятиліття не виробляли нічого, страшнішого за лічильники води і лавочки.

Казки російських блогерів про виробництво в Харкові снарядів для HIMARS

Але цим напад фантазії в російських джерел не завершився – вони вирішили виправдати фразу “як тобі таке, Ілон Маск?” і уточнили, що “йдеться про колишній завод компанії Tesla, який у мирний час займався виробництвом електрокарів”.

Такий вражаючий плід фантазії російських авторів привернув до себе увагу в США. На заяви відреагували аналітики у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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“Російські джерела стверджували, що російські війська також завдали удару по заводу в Харкові, який, за їх твердженням, виробляє боєприпаси для РСЗВ HIMARS, що є абсурдним твердженням”, – коротко прокоментували в ISW.

Нагадаємо, раніше депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва заявила, що російська ракета вночі 2 листопада вдарила по підприємству “Автоентерпрайз”, оперативним директором якого є Мустафаєва. “Це виробництво зарядних станцій для електромобілів, яке займалося цим ремеслом уже кілька років. І в умовах війни продовжувало це робити. Продовжувало до сьогоднішнього вечора. Що сказати? Виробництво знищено повністю”, – заявила про наслідки депутатка та звинуватила у “наведенні” по підприємству організацію-опонента, з якою кілька років йдуть судові розгляди.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 07:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові казкарі від розповідей про “бойових комарів” перейшли до “важкої артилерії” – заявили, що на заводі “Комунар” у Харкові виробляли снаряди для РСЗВ HIMARS".