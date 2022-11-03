Поліція опублікувала фото з місця нічного обстрілу Харкова

Близько 23:00 2 листопада по Київському району Харкова вдарили три російські ракети – попередньо із ЗРК С-300.

“Ракетами пошкоджено господарську будівлю та автомобілі. Постраждалих немає”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі вже оглянули місце події та зібрали речові докази.

Раніше в прокуратурі повідомили, що від російського ракетного обстрілу постраждало підприємство та його автопарк. За інформацією ДСНС, на місці сталася пожежа – горіла одноповерхова будівля та тролейбус. Водночас відомо, що з трьох російських ракет, запущених по Харкову, цілі досягла лише одна. Ще дві вдарили у землю.