Полиция опубликовала фото с места ночного обстрела Харькова

Около 23:00 2 ноября по Киевскому району Харькова ударили три российские ракеты — предварительно, из ЗРК С-300.

«Ракетами повреждено хозяйственное здание и автомобили. Пострадавших нет», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи уже осмотрели место происшествия и собрали вещдоки.

Ранее в прокуратуре сообщили, что от российского ракетного обстрела пострадало предприятие и его автопарк. По информации ГСЧС, на месте произошел пожар — горело одноэтажное здание и троллейбус. В то же время известно, что из трех российских ракет, запущенных по Харькову, цели достигла только одна. Еще две ударили в землю.