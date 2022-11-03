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Полиция опубликовала фото с места ночного обстрела Харькова

Происшествия 12:01   03.11.2022
Алексей Наумов
Полиция опубликовала фото с места ночного обстрела Харькова

Около 23:00 2 ноября по Киевскому району Харькова ударили три российские ракеты — предварительно, из ЗРК С-300.

«Ракетами повреждено хозяйственное здание и автомобили. Пострадавших нет», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фото с места ночного обстрела Харькова со 2 на 3 ноября

Следователи уже осмотрели место происшествия и собрали вещдоки.

Фото с места ночного обстрела Харькова со 2 на 3 ноября 3

 

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    • Фото с места ночного обстрела Харькова со 2 на 3 ноября 2

    Ранее в прокуратуре сообщили, что от российского ракетного обстрела пострадало предприятие и его автопарк. По информации ГСЧС, на месте произошел пожар — горело одноэтажное здание и троллейбус. В то же время известно, что из трех российских ракет, запущенных по Харькову, цели достигла только одна. Еще две ударили в землю.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 12:01;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:00 2 ноября по Киевскому району Харькова ударили три российские ракеты — предварительно, из ЗРК С-300".