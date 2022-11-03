Полиция опубликовала фото с места ночного обстрела Харькова
Около 23:00 2 ноября по Киевскому району Харькова ударили три российские ракеты — предварительно, из ЗРК С-300.
«Ракетами повреждено хозяйственное здание и автомобили. Пострадавших нет», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи уже осмотрели место происшествия и собрали вещдоки.
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Ранее в прокуратуре сообщили, что от российского ракетного обстрела пострадало предприятие и его автопарк. По информации ГСЧС, на месте произошел пожар — горело одноэтажное здание и троллейбус. В то же время известно, что из трех российских ракет, запущенных по Харькову, цели достигла только одна. Еще две ударили в землю.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 12:01;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:00 2 ноября по Киевскому району Харькова ударили три российские ракеты — предварительно, из ЗРК С-300".