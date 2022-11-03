Ракета РФ знищила підприємство в Харкові: Мустафаєва звинувачує конкурентів

Внаслідок ракетного удару по Київському району Харкова близько 23-ї години 2 листопада було знищено підприємство Автоентерпрайз, яке спеціалізується на виготовленні зарядних станцій для електромобілів.

Про це повідомила у Telegram операційна директорка компанії, депутатка Харківської міськради від “Слуги народу” Аліна Мустафаєва.

“Останні “прильоти” припали на наше підприємство. Як каже русня, там, де виготовлялися боєприпаси для HIMARS. Це виробництво зарядних станцій для електромобілів, яке займалося цим ремеслом уже кілька років. І в умовах війни продовжувало це робити. Продовжувало до сьогоднішнього вечора. Що сказати? Виробництво знищено повністю. Немає ані вікон, ані дверей, нічого”, – сказала Мустафаєва.

Також вона висловила припущення, що росіяни вдарили по підприємству “за наводкою компанії-опонента”, з якою Автоентерпрайз кілька років веде судові тяжби.

“Скористалася вторгненням РФ і знищила свого опонента, тобто нас таким чином”, – вважає Мустафаєва.



Фото: Аліна Мустафаєва

Раніше у прокуратурі повідомили, що від російського ракетного обстрілу постраждало підприємство та його автопарк. За інформацією ДСНС, на місці сталася пожежа – горіла одноповерхова будівля та тролейбус. Водночас відомо, що з трьох російських ракет, запущених по Харкову, цілі досягла лише одна. Ще дві вдарили у землю.