Ракета РФ уничтожила предприятие в Харькове: Мустафаева винит конкурентов

Вследствие ракетного удара по Киевскому району Харькова около 23-х часов 2 ноября было уничтожено предприятие Автоэнтерпрайз, которое специализируется на изготовлении зарядных станций для электромобилей.

Об этом сообщила в Telegram операционный директор компании, депутат Харьковского горсовета от «Слуги народа» Алина Мустафаева.

«Последние «прилеты» пришлись на наше предприятие. Как говорит русня, там, где производились боеприпасы для HIMARS. Это производство зарядных станций для электромобилей, которое занималось этим ремеслом уже несколько лет. И в условиях войны продолжало это делать. Продолжало до сегодняшнего вечера. Что сказать? Производство уничтожено полностью. Нет ни окон, ни дверей, ничего», — сказала Мустафаева.

Также она выразила предположение, что россияне ударили по предприятию «по наводке компании-оппонента», с которой Автоэнтерпрайз несколько лет ведет судебные споры.

«Воспользовалась вторжением РФ и уничтожила своего оппонента, то есть нас, таким вот образом», — считает Мустафаева.



Фото: Алина Мустафаева

Ранее в прокуратуре сообщили, что от российского ракетного обстрела пострадало предприятие и его автопарк. По информации ГСЧС, на месте произошел пожар — горело одноэтажное здание и троллейбус. В то же время известно, что из трех российских ракет, запущенных по Харькову, цели достигла только одна. Еще две ударили в землю.