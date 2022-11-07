США запустили до космосу ракету-носій «Антарес» з харківськими комплектуючими
Підприємство «Хартрон-АРКОС» із Харкова брало участь у створенні основної конструкції першого ступеня, випробуваннях та пуску ракети “Антарес”, повідомляє прес-служба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
7 листопада о 12 годині 32 хвилини за київським часом із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу «Антарес». Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції (МКС).
У рамках програми «Антарес» українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.
Ракета-носій «Антарес» складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП «ВО ПМЗ» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), ТОВ «ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРІЯ», «РАПІД» (Чернігів) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).
Підготовку PH «Антарес», її випробування та пуск проведено за участю фахівців ДП «КБ «Південне», ДП «ВО ПМЗ» та НВО «Хартрон-АРКОС».
Космічний корабель Cygnus місії NG-18 отримав ім’я на честь Саллі Райд (1951-2012), першої американської жінки-астронавтки. Стикування з МКС заплановано на 9 листопада.
Усього з 2013 року ракета-носій «Антарес» стартувала 17 разів, 16 з них – успішно.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 17:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємство «Хартрон-АРКОС» із Харкова брало участь у створенні основної конструкції першого ступеня, випробуваннях та пуску ракети “Антарес”, повідомляє прес-служба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.".