Укрпочта вернулась в Волчанск и уже восстановила 96% отделений на Харьковщине
В деоккупированном городе Волчанск Харьковской области возобновила работу Укрпочта, сообщил в эфире национального телемарафона гендиректор госпредприятия Игорь Смелянский.
«Вчера и позавчера был последний достаточно такой большой пункт Волчанск. Это 3 километра до границы с Россией, и мы возобновили работу там. Планируем там открыть еще два стационарных отделения. Скажу честно, такая обстановка там, напряженная. Но, тем не менее, мы уже возобновили работу и там, и в Купянске, Изюме и Балаклее», — отметил Смелянский.
Он рассказал, что Укрпочта возвращается на деоккупированные территории по общей схеме. Сначала в населенные пункты приезжают передвижные отделения, затем проводится анализ, насколько пострадали здания. Если пострадали — начинаются ремонты с привлечением военно-гражданских администраций. Если есть другие доступные помещения — отделения открываются в них.
«На Харьковщине уже можно сказать, что после вчерашнего почти 96% восстановлено. Там, где продолжаются боевые действия, мы восстановим, я надеюсь, в ближайшее время. Но можно уже сегодня говорить, что вся Харьковщина почти мы работаем, пенсии выплачиваются, помощь выплачивается», — добавил гендиректор.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 13:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном городе Волчанск Харьковской области возобновила работу Укрпочта, сообщил в эфире национального телемарафона гендиректор госпредприятия Игорь Смелянский.".