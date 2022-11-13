Укрпошта повернулася у Вовчанськ і вже відновила 96% відділень на Харківщині
У деокупованому місті Вовчанськ Харківської області поновила роботу Укрпошта, повідомив в етері національного телемарафону гендиректор держпідприємства Ігор Смілянський.
“Вчора і позавчора був останній досить такий великий пункт Вовчанськ. Це 3 кілометри до кордону з Росією, і ми відновили роботу там. Плануємо там відкрити ще два стаціонарні відділення. Скажу чесно, така обстановка там, напружена. Але, тим не менш, ми вже відновили роботу і там, і в Куп’янську, Ізюмі та Балаклії“, – зазначив Смілянський.
Він розповів, що Укрпошта повертається на деокуповані території за загальною схемою. Спочатку до населених пунктів приїжджають пересувні відділення, потім проводиться аналіз, наскільки постраждали будівлі. Якщо постраждали – починаються ремонти із залученням військово-цивільних адміністрацій. Якщо є інші доступні приміщення – відділення відкриваються в них.
“На Харківщині вже можна сказати, що після вчорашнього майже 96% відновлено. Там, де тривають бойові дії, ми відновимо, я сподіваюсь, найближчим часом. Але можна вже сьогодні казати, що вся Харківщина майже ми працюємо, пенсії виплачуються, допомога виплачується”, – додав гендиректор.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 13:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому місті Вовчанськ Харківської області поновила роботу Укрпошта, повідомив в етері національного телемарафону гендиректор держпідприємства Ігор Смілянський.".