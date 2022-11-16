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Коллаборантки с Чугуевщины передавали оккупантам паспортные данные односельчан

Происшествия 19:22   16.11.2022
Елена Нагорная
Коллаборантки с Чугуевщины передавали оккупантам паспортные данные односельчан

На Харьковщине сообщили о подозрении двум жительницам села Ивановка Чугуевского района, которые подозреваются в коллаборационной деятельности.

Женщины в возрасте 35 и 37 лет раздавали российскую «гуманитарку» в собственных домах. Каждого, кто получал вражескую помощь, они вносили в списки, которые после этого передавали «новой власти». Среди сведений, которые собирали женщины, были паспортные и идентификационные данные, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Кроме того, предательницы активно участвовали в «совещаниях» оккупационной администрации села. 37-летняя женщина еще и раздавала газеты с российской пропагандой.

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Обеим сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 19:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине сообщили о подозрении двум жительницам села Ивановка Чугуевского района, которые подозреваются в коллаборационной деятельности.".