Коллаборантки с Чугуевщины передавали оккупантам паспортные данные односельчан
На Харьковщине сообщили о подозрении двум жительницам села Ивановка Чугуевского района, которые подозреваются в коллаборационной деятельности.
Женщины в возрасте 35 и 37 лет раздавали российскую «гуманитарку» в собственных домах. Каждого, кто получал вражескую помощь, они вносили в списки, которые после этого передавали «новой власти». Среди сведений, которые собирали женщины, были паспортные и идентификационные данные, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Кроме того, предательницы активно участвовали в «совещаниях» оккупационной администрации села. 37-летняя женщина еще и раздавала газеты с российской пропагандой.
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Обеим сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 19:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине сообщили о подозрении двум жительницам села Ивановка Чугуевского района, которые подозреваются в коллаборационной деятельности.".