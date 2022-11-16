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На Харьковщине СБУ поймала начальницу по кадрам, которая сотрудничала с рф

Общество 16:07   16.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине СБУ поймала начальницу по кадрам, которая сотрудничала с рф

СБУ разоблачила 55-летнюю жительницу Балаклеи, которая вербовала кадры для сотрудничества с оккупантами.

Женщина добровольно сотрудничала с русско-оккупационными войсками. В июне она возглавила отдел кадрового обеспечения при оккупационной администрации государства-агрессора.

С июня по сентябрь злоумышленница принимала участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей и принимала работников на работу во временную гражданскую администрацию города Балаклея.

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали пособницу оккупантов во время оперативной отработки деоккупированных территорий Харьковской области.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности коллаборантки осуществляли сотрудники СБУ в Харьковской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 16:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила 55-летнюю жительницу Балаклеи, которая вербовала кадры для сотрудничества с оккупантами.".