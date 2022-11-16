На Харьковщине СБУ поймала начальницу по кадрам, которая сотрудничала с рф

СБУ разоблачила 55-летнюю жительницу Балаклеи, которая вербовала кадры для сотрудничества с оккупантами.

Женщина добровольно сотрудничала с русско-оккупационными войсками. В июне она возглавила отдел кадрового обеспечения при оккупационной администрации государства-агрессора.

С июня по сентябрь злоумышленница принимала участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей и принимала работников на работу во временную гражданскую администрацию города Балаклея.

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали пособницу оккупантов во время оперативной отработки деоккупированных территорий Харьковской области.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности коллаборантки осуществляли сотрудники СБУ в Харьковской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области.