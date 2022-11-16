На Харьковщине СБУ поймала начальницу по кадрам, которая сотрудничала с рф
СБУ разоблачила 55-летнюю жительницу Балаклеи, которая вербовала кадры для сотрудничества с оккупантами.
Женщина добровольно сотрудничала с русско-оккупационными войсками. В июне она возглавила отдел кадрового обеспечения при оккупационной администрации государства-агрессора.
С июня по сентябрь злоумышленница принимала участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей и принимала работников на работу во временную гражданскую администрацию города Балаклея.
Сотрудники СБУ разоблачили и задержали пособницу оккупантов во время оперативной отработки деоккупированных территорий Харьковской области.
Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Разоблачение и документирование противоправной деятельности коллаборантки осуществляли сотрудники СБУ в Харьковской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области.
Читайте также: На Харьковщине руководитель «Укрпочты» призвала сотрудничать с рашистами – СБУ
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине СБУ поймала начальницу по кадрам, которая сотрудничала с рф»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 16:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила 55-летнюю жительницу Балаклеи, которая вербовала кадры для сотрудничества с оккупантами.".