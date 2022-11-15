На Харьковщине руководитель «Укрпочты» призвала сотрудничать с рашистами – СБУ
В Купянске СБУ разоблачила местную жительницу, которая призвала сотрудничать с оккупационной администрацией в Купянске.
В Купянске 46-летняя местная жительница, работавшая начальником центра почтовой связи Харьковской дирекции АО «Укрпочта», оказалась поклонницей «русского мира».
Подозреваемая, демонстрируя приверженность российским захватчикам, публично призвала подчиненных работников сотрудничать с оккупационной администрацией в незаконно созданном органе «Почтовая связь Харьковской области».
Поклонницы путина заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске СБУ разоблачила местную жительницу, которая призвала сотрудничать с оккупационной администрацией в Купянске.".