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На Харьковщине руководитель «Укрпочты» призвала сотрудничать с рашистами – СБУ

Общество 16:48   15.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине руководитель «Укрпочты» призвала сотрудничать с рашистами – СБУ

В Купянске СБУ разоблачила местную жительницу, которая призвала сотрудничать с оккупационной администрацией в Купянске.

В Купянске 46-летняя местная жительница, работавшая начальником центра почтовой связи Харьковской дирекции АО «Укрпочта», оказалась поклонницей «русского мира».

Подозреваемая, демонстрируя приверженность российским захватчикам, публично призвала подчиненных работников сотрудничать с оккупационной администрацией в незаконно созданном органе «Почтовая связь Харьковской области».

Поклонницы путина заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 16:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске СБУ разоблачила местную жительницу, которая призвала сотрудничать с оккупационной администрацией в Купянске.".