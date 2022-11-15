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На Харківщині керівниця «Укрпошти» закликала співпрацювати з рашистами – СБУ

Суспільство 16:48   15.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині керівниця «Укрпошти» закликала співпрацювати з рашистами – СБУ

У Куп’янську СБУ викрила місцеву мешканку, яка закликала співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

У Куп’янську 46-річна місцева мешканка, яка працювала начальником центру поштового зв’язку Харківської дирекції АТ «Укрпошта», виявилась шанувальницею «руського миру».

Підозрювана, демонструючи прихильність до російських загарбників, публічно закликала підлеглих працівників співпрацювати з окупаційною адміністрацією у незаконно створеному органі «Почтовая связь Харьковской области».

Прихильниці путіна заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної в розшук.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 16:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську СБУ викрила місцеву мешканку, яка закликала співпрацювати з окупаційною адміністрацією.".