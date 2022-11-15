На Харківщині керівниця «Укрпошти» закликала співпрацювати з рашистами – СБУ
У Куп’янську СБУ викрила місцеву мешканку, яка закликала співпрацювати з окупаційною адміністрацією.
У Куп’янську 46-річна місцева мешканка, яка працювала начальником центру поштового зв’язку Харківської дирекції АТ «Укрпошта», виявилась шанувальницею «руського миру».
Підозрювана, демонструючи прихильність до російських загарбників, публічно закликала підлеглих працівників співпрацювати з окупаційною адміністрацією у незаконно створеному органі «Почтовая связь Харьковской области».
Прихильниці путіна заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної в розшук.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 16:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську СБУ викрила місцеву мешканку, яка закликала співпрацювати з окупаційною адміністрацією.".