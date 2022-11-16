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На Харківщині СБУ впіймала керівницю з кадрів, яка співпрацювала з рашистами

Суспільство 16:07   16.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині СБУ впіймала керівницю з кадрів, яка співпрацювала з рашистами

СБУ викрила 55-річну мешканку Балаклії, яка вербувала кадри для співпраці з окупантами.

Жінка добровільно співпрацювала з російсько-окупаційними військами. У червні вона очолила відділ кадрового забезпечення при окупаційній адміністрації держави-агресора.

З червня до вересня зловмисниця брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади і  приймала працівників на роботу до тимчасової цивільної адміністрації міста Балаклія.

Співробітники СБУ викрили та затримали пособницю окупантів під час оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківської області.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборантки здійснювали співробітники СБУ в Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 16:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила 55-річну мешканку Балаклії, яка вербувала кадри для співпраці з окупантами.".