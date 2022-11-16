Колаборантки з Чугуївщини передавали окупантам паспортні дані односельців
На Харківщині повідомили про підозру двом мешканкам села Іванівка Чугуївського району, які підозрюються у колабораційній діяльності.
Жінки віком 35 і 37 років роздавали російську “гуманітарку” у власних будинках. Кожного, хто отримував ворожу допомогу, вони вносили до списків, які після цього передавали “новій владі”. Серед відомостей, які збирали жінки, були паспортні та ідентифікаційні дані, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Крім того, зрадниці брали активну участь у “нарадах” окупаційної адміністрації села. 37-річна жінка ще й роздавала газети із російською пропагандою.
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Обом повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 19:22;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повідомили про підозру двом мешканкам села Іванівка Чугуївського району, які підозрюються у колабораційній діяльності.".