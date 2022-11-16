Колаборантки з Чугуївщини передавали окупантам паспортні дані односельців

На Харківщині повідомили про підозру двом мешканкам села Іванівка Чугуївського району, які підозрюються у колабораційній діяльності.

Жінки віком 35 і 37 років роздавали російську “гуманітарку” у власних будинках. Кожного, хто отримував ворожу допомогу, вони вносили до списків, які після цього передавали “новій владі”. Серед відомостей, які збирали жінки, були паспортні та ідентифікаційні дані, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Крім того, зрадниці брали активну участь у “нарадах” окупаційної адміністрації села. 37-річна жінка ще й роздавала газети із російською пропагандою.

Обом повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).