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Колаборантки з Чугуївщини передавали окупантам паспортні дані односельців

Події 19:22   16.11.2022
Елена Нагорная
Колаборантки з Чугуївщини передавали окупантам паспортні дані односельців

На Харківщині повідомили про підозру двом мешканкам села Іванівка Чугуївського району, які підозрюються у колабораційній діяльності.

Жінки віком 35 і 37 років роздавали російську “гуманітарку” у власних будинках. Кожного, хто отримував ворожу допомогу, вони вносили до списків, які після цього передавали “новій владі”. Серед відомостей, які збирали жінки, були паспортні та ідентифікаційні дані, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Крім того, зрадниці брали активну участь у “нарадах” окупаційної адміністрації села. 37-річна жінка ще й роздавала газети із російською пропагандою.

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Обом повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 19:22;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повідомили про підозру двом мешканкам села Іванівка Чугуївського району, які підозрюються у колабораційній діяльності.".