«Город героев — Харьков»: НБУ выпустил памятную медаль (фото)

Медаль «Город героев — Харьков» выпустили тиражом в 100 тысяч экземпляров. Ее презентовали в День Достоинства и Свободы у «Зеркальной струи».

Памятная медаль, посвященная Харькову, стала второй в серии, посвященной украинским городам героев. Первым был деоккупированный Херсон. Дизайн медали разработала художница Наталья Фандикова, сообщила пресс-служба НБУ.

«Аверс медали содержит коллаж из достопримечательностей города: харьковский Кобзарь — памятник Тарасу Шевченко, один из лучших образцов монументального искусства; памятник, входящий в мировое наследие ЮНЕСКО, — здание Госпрома, построенное в 1920-х годах в стиле конструктивизма; беседка-фонтан «Зеркальная струя», — сообщили подробности в Нацбанке. — На аверсе медали также отчеканены строчки из исторического романа Лины Костенко «Берестечко»: Действительно ли я верил в победу в такой тяжелой неравной борьбе? ДА, верил я. Впервые верил — Богу. И верил людям. Людям и себе». На реверсе медали в верхней части изображены избитые и изуродованные снарядами и бомбами здания Харькова, в нижней – стилизованная панорама города с его историческими достопримечательностями и половецкими каменными бабами с горы Кременец у Изюма – памятники сакрального искусства (IX-XIII веков)».

Медаль изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед». Ее тираж будет 100 тысяч экземпляров (половину выпустят в 2022 году). Приобрести такую медаль можно в банках-дистрибьюторах НБУ: «УКРГАЗБАНК», «РАДАБАНК», «ТАСКОМБАНК» и «ПриватБанк».

«Харьков стал для всей Украины щитом. С первого дня полномасштабной войны город взял на себя один из самых жестоких ударов и держит его и по сей день», — сказал во время презентации медали глава НБУ Андрей Пышный.

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Он прибыл в Харьков 21 ноября и принял участие в презентации вместе с мэром города Игорем Тереховым. Презентацию провели в День Достоинства и Свободы у Зеркальной струи.

По информации НБУ, в дальнейшем в серии «Города героев» будут выпущены , медали, посвященные Мариуполю (25 ноября 2022) и городам Киевщины — Буче, Гостомелю и Ирпеню (5 декабря 2022).