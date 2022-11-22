“Місто героїв – Харків”: НБУ випустив пам’ятну медаль (фото)
Медаль “Місто героїв – Харків” випустили тиражем у 100 тисяч екземплярів. Її презентували у День Гідності та Свободи біля “Дзеркального струменя”.
Пам’ятна медаль, присвячена Харкову, стала другою в серії, присвяченій українським містам героїв. Першим був деокупований Херсон. Дизайн медалі розробила художниця Наталія Фандикова, повідомляє пресслужба НБУ.
“Аверс медалі містить колаж із визначних пам’яток міста: харківський Кобзар – пам’ятник Тарасові Шевченку, один із найкращих зразків монументального мистецтва; пам’ятка, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО, – будівля Держпрому, зведена в 1920-х роках у стилі конструктивізму; альтанка-фонтан “Дзеркальний струмінь”, – пояснили подробиці в НБУ. – На аверсі медалі також відкарбовані рядки з історичного роману Ліни Костенко “Берестечко”: “Чи справді я вірив у перемогу в такій тяжкій нерівній боротьбі? Так, вірив я. Вперше вірив – Богу. І вірив людям. Людям і собі “. На реверсі медалі у верхній частині зображено побиті та понівечені снарядами і бомбами будівлі Харкова, у нижній – стилізована панорама міста з його історичними пам’ятками та половецькими кам’яними бабами з гори Кременець біля Ізюма – пам’ятки сакрального мистецтва (IX-XIII століть)”.
Медаль виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – “спеціальний анциркулейтед”. Її тираж буде 100 тисяч екземплярів (половину випустять 2022 року). Придбати таку медаль можна у банках-дистриб’юторах НБУ: “УКРГАЗБАНК”, “РАДАБАНК”, “ТАСКОМБАНК” та “ПриватБанк”.
“Харків став для всієї України щитом. З першого дня повномасштабної війни місто взяло на себе один із найжорстокіших ударів і тримає його і досі”, – сказав під час презентації медалі голова НБУ Андрій Пишний.
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Він прибув до Харкова 21 листопада та взяв участь у презентації разом із мером міста Ігорем Тереховим. Презентацію провели у День Гідності та Свободи біля Дзеркального струменя.
За інформацією НБУ, надалі в серії “Міста героїв” будуть випущені медалі, присвячені Маріуполю (25 листопада 2022 року) та містам Київщини – Бучі, Гостомелю та Ірпеню (5 грудня 2022 року).
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медаль “Місто героїв – Харків” випустили тиражем у 100 тисяч екземплярів. Її презентували у День Гідності та Свободи біля “Дзеркального струменя”".