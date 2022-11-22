В Харькове ремонтируют 15 повреждений на водоводах
Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» сегодня, 22 ноября, приступили к ликвидации 15 повреждений на водоводах, сообщили в Харьковском горсовете.
В Индустриальном районе ремонтники оперативно проводят комплекс восстановительных работ на магистрали по пр. Героев Харькова и на вводе в один из домов по ул. Большой Кольцевой. Как сообщили на предприятии, эти аварийные ситуации произошли сегодня утром.
«Бригады незамедлительно приступили к их устранению. Ремонтные работы проводим с временным отключением жителей от водоснабжения, поэтому прикладываем все усилия и навыки для ликвидации повреждений в сжатые сроки», — подчеркнул начальник районной службы наружных водопроводных сетей Владимир Сундук.
Накануне в городе устранили 12 повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения. Информацию об аварийных ситуациях принимают по тел.: 15-33.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 16:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» сегодня, 22 ноября, приступили к ликвидации 15 повреждений на водоводах, сообщили в Харьковском горсовете. ".