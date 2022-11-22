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У Харкові ремонтують 15 пошкоджень на водоводах

Суспільство 16:50   22.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові ремонтують 15 пошкоджень на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 22 листопада, розпочали ліквідацію 15 пошкоджень на водоводах, повідомили у Харківській міськраді. 

В Індустріальному районі ремонтники оперативно проводять комплекс відновлювальних робіт на магістралі по пр. Героїв Харкова та на введенні до одного з будинків на вул. Великій Кільцевій. Як повідомили на підприємстві, ці аварійні ситуації сталися сьогодні вранці.

«Бригади негайно розпочали їх усунення. Ремонтні роботи проводимо з тимчасовим відключенням мешканців від водопостачання, тому прикладаємо всі зусилля та навички для ліквідації ушкоджень у стислий термін», – підкреслив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук.

Напередодні у місті усунули 12 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання. Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 16:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 22 листопада, розпочали ліквідацію 15 пошкоджень на водоводах, повідомили у Харківській міськраді. ".