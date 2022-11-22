У Харкові ремонтують 15 пошкоджень на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 22 листопада, розпочали ліквідацію 15 пошкоджень на водоводах, повідомили у Харківській міськраді.

В Індустріальному районі ремонтники оперативно проводять комплекс відновлювальних робіт на магістралі по пр. Героїв Харкова та на введенні до одного з будинків на вул. Великій Кільцевій. Як повідомили на підприємстві, ці аварійні ситуації сталися сьогодні вранці.

«Бригади негайно розпочали їх усунення. Ремонтні роботи проводимо з тимчасовим відключенням мешканців від водопостачання, тому прикладаємо всі зусилля та навички для ліквідації ушкоджень у стислий термін», – підкреслив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук.

Напередодні у місті усунули 12 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання. Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.